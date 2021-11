31 años después, una sentencia internacional reconoce la desaparición forzada del escritor ecuatoriano Gustavo Garzón ​​*Paúl Pullupaxi ​​El 10 de noviembre de 1990, es el último día que el escritor Gustavo Garzón Guzmán recorrió las calles del centro norte de la ciudad de Quito. Aquella madrugada, Gustavo fue víctima de desaparición forzada como lo declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el pasado 7 de octubre de 2021, casi 31 años después de este repudiable acontecimiento. El Estado ecuatoriano fue declarado responsable de esta grave violación de derechos humanos y ahora deberá cumplir con una sentencia que dispone cinco medidas de reparación integral: la investigación y sanción a los responsables; la continuidad de la búsqueda de Gustavo; medidas de rehabilitación y satisfacción; así como el cumplimiento de indemnizaciones compensatorias para la familia de Gustavo Garzón que, después de tres décadas, no ha detenido su lucha para exigir justicia por el ser querido que les fue arrebatado. Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), y Beatriz Villarreal, trabajadora social y encargada de la asistencia psicosocial a las víctimas de violaciones de derechos humanos en la Fundación Inredh, analizan la relevancia de la sentencia de la Corte IDH en el caso de la desaparición forzada de Gustavo Garzón. Para Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de Inredh, una de las medidas más importantes de la sentencia de este caso es que el Estado debe empezar a buscar no sólo el cuerpo de Gustavo Garzón -que para la familia resulta la medida más importante-, sino que debe hacerlo con los recursos suficientes, de una manera sistemática, con la debida diligencia, de forma eficaz, rápida y en un plazo razonable. ¿Cuál es el precedente que nos deja la reciente sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Gustavo Garzón Guzmán? Primero, es necesario entender que la Corte IDH declaró al Estado ecuatoriano como responsable de la vulneración de un conjunto de derechos que se establecen en la Convención Americana sobre DDHH, como son el derecho a la vida, integridad, protección judicial, garantías judiciales, personalidad jurídica y no solo de Gustavo Garzón, sino incluso de su familia. Esto último por la complejidad del asunto y de la actividad de la familia, el tiempo que ha pasado desde la desaparición. Aunque no hay una determinación específica de años para buscar el cuerpo de Gustavo Garzón, ya que el Estado ecuatoriano puede tomar un tiempo, sí debe hacerlo en un plazo razonable. También es importante que el Estado ecuatoriano busque y sancione a los responsables, mucho más cuando al ser una desaparición forzada, quienes participaron directamente fueron miembros de la Policía Nacional del Ecuador y eso se reconoció no solo en la sentencia de la Corte Interamericana, sino también en el informe de la Comisión de la Verdad que reporta el caso de Gustavo Garzón. Es así que en el diario El Comercio, en 2003, también se mencionó en dos reportajes que la Policía sabía exactamente dónde estaban los restos de Gustavo Garzón. Respecto a las medidas de la Corte IDH, ¿Cómo aportan a este precedente de reconocimiento de responsabilidad internacional con relación a los hechos? Gustavo desapareció en un período muy autoritario por parte del Estado (1990) en el que se cometió una multiplicidad de violaciones de derechos humanos. La idea de publicar la información de este caso es para que no se vuelvan a repetir los hechos, para que esté en la memoria de la gente y comprendan que esto no debe suceder nuevamente. El acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, por parte del Estado, está dirigido a las víctimas. El Estado debe ofrecer disculpas públicas, admitir directamente que fue quien desapareció, que no busco, ni utilizó todos los medios para encontrar a Gustavo Garzón. Y el hecho de que se publique en el sitio web del Gobierno Nacional significa que toda la ciudadanía pueda acceder a esta información de manera continua, pero principalmente que los mismos funcionarios públicos pueden ver (como los miembros de la Policía Nacional). El mensaje en el sitio web está dirigido a quien trabaja para el Estado, para que conozca de este tipo de vulneraciones, el tipo de responsabilidad que pueden tener, que se alerten las responsabilidades penales en los casos de desaparición forzada. En conclusión, estas medidas de satisfacción son simbólicas y están dirigidas principalmente a recuperar el honor y el nombre de la víctima y de sus familiares, pero también están dirigidas a la sociedad. El objetivo es mantener la verdad, la memoria de quien fue Gustavo Garzón y que la sociedad no olvide la problemática que hubo detrás de este caso. ¿A qué se refiere la Corte IDH cuando menciona un “plazo razonable” para establecer la verdad de los hechos en este caso? El plazo razonable es tomar en cuenta la complejidad del asunto, entender que Gustavo Garzón desapareció hace 31 años y eso hace que la investigación sea mucho más compleja. Se han perdido pruebas, la gente ha perdido detalles de muchas de las situaciones, como por ejemplo del sitio donde se le vio por última vez. También hay que analizar la actividad procesal que impulsaron los familiares de Gustavo, es decir, cuántas diligencias pidieron; la conducta de las autoridades judiciales y cuál es su respuesta con respecto al pedido de familiares; además, de qué tan diligentes y activos son con respecto a la investigación; qué tipo de líneas de investigación están llevando y si son efectivas o no, y qué recursos están utilizando en cada una. Un cuarto aspecto del plazo razonable es la afectación que se genera en la situación jurídica de las víctimas directas e indirectas. Este es un conjunto de parámetros que se toman en cuenta para valorar si es que el tiempo que se demora el Estado en la búsqueda es realmente razonable o resulta irrazonable. ¿Cómo debería actuar el Estado en este caso para encontrar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Gustavo? La institución encargada de la investigación, de judicialización, sanción a los responsables y búsqueda de los restos es la Fiscalía General del Estado (FGE), ellos son la institución que se encarga de la investigación penal y quienes a partir de todas las pruebas que recaben pueden llevar a la justicia a los responsables y lograr que la justicia, es decir, el Consejo de la Judicatura pueda sancionar a los responsables. Desde la sociedad civil y organismos que acompañamos la problemática de la desaparición, luego de tanto tiempo, 31 años con Gustavo, 16 en el caso de Guachalá, si sería importante que el Estado reconozca que no está en capacidad de buscar los cuerpos de personas desaparecidas ni a las personas responsables. La Corte IDH ha responsabilizado al Estado ecuatoriano por la desaparición forzada de Gustavo Garzón, el informe de la Comisión de la Verdad también calificó el mismo delito y concluyó que “se presume la responsabilidad de la Policía Nacional”. ¿Cómo la Fiscalía General del Estado puede crear una investigación más independiente en este caso si en algunas ocasiones trabaja con personal de investigación policial? Esto ha sido siempre un problema con respecto a los delitos que son directamente cometidos por el Estado porque es el mismo Estado quien tiene que investigar y, finalmente, se puede contaminar la investigación, ya que se investiga a sí mismo. Por esta razón, la Fiscalía creó la Dirección de la Comisión de la Verdad -ahora se llama Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana- y la intención de esta dirección en particular es justamente investigar los casos de violaciones cometidas por el Estado. Esta es la Dirección que se encarga de investigar todos los casos de la Comisión de la Verdad, además de los casos del paro de octubre de 2019 y los acuerdos de solución amistosa de vulneraciones cometidas por el mismo Estado ecuatoriano. La intención, a pesar de que no funcione siempre de la mejor manera por la gigante carga de trabajo que tienen, es que esta Dirección no tenga agentes investigadores de la Policía, sino que todas las personas que se involucren en la investigación sean agentes civiles para que no exista ocultamiento de la información. Que sea un espacio de la Fiscalía mucho más imparcial y objetivo con respecto a la investigación. Sobre los agentes civiles que menciona, ¿podrían ser agentes civiles internacionales? El Estado tendría que abrir la posibilidad de pedir cooperación internacional, si realmente la Fiscalía no está capacitada, no tiene los recursos suficientes o no está dando resultados fehacientes, entonces, sí se podría pedir cooperación internacional. Lo que siempre dice la Fiscalía es que antes de pedir la cooperación internacional, primero se deben agotar todos los recursos internos y se tiene que intentar todas las formas de encontrar a la víctima. Si no se consiguen resultados, se debe ver la posibilidad de cooperación internacional. Sería importante buscar cooperación internacional lo antes posible para tener resultados también lo antes posible. Sería importante buscar cooperación internacional lo antes posible para tener resultados también lo antes posible. En cuanto a la reparación indemnizatoria, ¿el Estado deberá pagar indemnizaciones compensatorias a los familiares de Gustavo Garzón? Es necesario aclarar que el dinero y la indemnización no es lo más importante para los familiares, sino encontrar a sus desaparecidos y no sólo lo ha dicho la familia de Gustavo Garzón, sino la mayoría de las familias de las personas desaparecidas. No se puede ignorar que los familiares han invertido no solo dinero, sino tiempo, recursos de toda índole, básicamente sus vidas a la búsqueda de sus familiares y la Corte IDH en términos de reparación indemnizatoria divide esta medida en dos aspectos: daño material e inmaterial. El valor del daño material se analiza a través de un cálculo que analiza cuánto dinero podría haber ganado Gustavo Garzón, en este caso, cuánto dinero habría perdido desde su desaparición, la edad promedio de un hombre, el trabajo que tenía y cuáles eran sus expectativas de vida. A nivel inmaterial la Corte IDH identifica que existen ciertas aflicciones, sufrimientos, emociones que no se le puede poner una cuantificación y por eso determina montos en equidad, es decir, cuánto posiblemente puede ser un monto adecuado y proporcional para darles a las víctimas. Con esto no se quiere decir que se calmará el dolor de los familiares porque eso permanecerá mientras no conozcan qué pasó con Gustavo y, de ser el caso, puedan enterrar sus restos. La Corte también toma en cuenta el proyecto de vida, es decir, cómo se truncó el proyecto de vida no sólo de Gustavo Garzón que tenía unas expectativas literarias muy importantes, sino también el de su familia y cómo se vio afectada a nivel de integridad física y psicológica. Estos montos económicos son justos para la familia, pero recalcamos que para los familiares el dinero no es lo más importante. *** Por su parte, Beatriz Villarreal, trabajadora social de Inredh, explica que existen otras afectaciones, a nivel emocional, que viven las familias que tiene una persona desaparecida, como la desestructura en la dinámica cotidiana, en la vida laboral, en los retos y sueños dentro del núcleo familiar. En la sentencia de la Corte IDH se dictaminó que el Estado ecuatoriano debe brindar un tratamiento psicológico a los familiares de Gustavo Garzón. ¿Por qué es necesario que se implemente esta medida para las víctimas indirectas de este caso? Hay que entender que, en toda violación de derechos humanos, las afectaciones hacia las víctimas directas e indirectas son muy graves y en ese sentido me parece muy pertinente que la Corte Interamericana en su sentencia haya determinado que se otorgue la atención psicológica y psiquiátrica a los familiares. En el caso de Gustavo Garzón, tenemos a su madre que ha sido una mujer que luchó mucho por encontrar verdad y justicia por la desaparición de su hijo. Pienso que es la que debe tener el cumplimiento de esta parte de la sentencia, además, hay otros hermanos de Gustavo que no han descuidado el proceso y acompañaron a su madre. Existe un quebrantamiento en esos niveles y luego de 31 años, hemos sido testigos del deterioro de la salud de doña Clorinda. Recordamos que ella en los primeros años tenía la energía para salir a los plantones en la Plaza Grande de Quito y hacer un reclamo a los diferentes gobiernos que transcurrieron desde la desaparición de Gustavo. Es importante que los familiares no se vean abocados a recibir una atención como cualquier otra persona. Como víctimas de un proceso tan largo y tedioso, en el que el Estado ha incumplido con una justicia diligente, tiene que ser una atención especializada, diligente, en donde los familiares no vayan a ser nuevamente víctimas de una cuestión de negligencia del Estado. También vemos la situación muy deteriorada de doña Clorinda por su edad. Ella requiere una asistencia médica en lo físico y psicológico y este es el momento en que el Estado tiene que dar una salida para estos padecimientos que ella tiene, pero también sus hermanos. El Estado debe hacer un diagnóstico de cada uno de los familiares de Gustavo para que puedan cumplir con el tratamiento que requieran, ya sea psicológico y tal vez hasta psiquiátrico. Comunicador estratégico. Mi nombre es Paúl y trabajo junto a la gente para construir una sociedad más justa. Soy comunicador social titulado en la Universidad Central del Ecuador. Realicé voluntariado en organizaciones sociales de Ecuador y Alemania. Paúl Pullupaxi

